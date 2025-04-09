نارين بيوتي تلفت الأنظار بإطلالة من التراث الكردي في ليلة الحناء

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A post shared by ••Narin’s Beauty•• (@narins_beauty)
A post shared by ••Narin’s Beauty•• (@narins_beauty)
تستعد الفنانة السورية اصالة نصري لاحياء حفل ضخم في لبنان هذا الصيف، من تنظيم شركة TMG و GMH لصاحبهما حسين كسيرة و طارق عليق، وبرعاية إعلامية حصرية لهذه السنة لقناة "الجديد".
تصدر اسم الفنان اللبناني الشاب مهند زعيتر، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار خبر تعرض منزله للسرقة بعد ان اقتحمته عصابة في ساعات متأخرة من الليل واخذت الكثير من الممتلكات الثمينة.
فجع الوسط الفني العراقي، بوفاة الفنان جواد محسن، بشكل مفاجئ، ما شكل صدمة لعائلته وجمهوره الذي يتابعه في مواقع التواصل الاجتماعي.