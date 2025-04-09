نارين بيوتي تلفت الأنظار بإطلالة من التراث الكردي في ليلة الحناء

احتفلت نارين بيوتي أمس بليلة حناء، وسط أجواء كردية تقليدية، تحت عنوان "بنت السلطانة".

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بيّن جمال إطلالتها بالأحمر الملوكيّ الجذاب، على وقع أغنية أصالة "كڤوكيم" الكردية.

تألّقت نارين بالقفطان الذي تميّز بالقطعتين مع الحزام المرصّع بالأحجار الذهبية والبرونزية اللامعة بنفس التطريز الذي زيّن الثوب بشكل عام.

وأتت الطرحة الطويلة بقماشة الموسلين الشفاف مع التاج بأحجار ياقوتية، برّاقة، لتُضفي الفخامة على اللوك العرائسي الذي تحلّت به نارين في ليلة الحنّة.