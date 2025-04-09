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سطو مسلح على منزل مهند زعيتر وهذا ما تم كشفه!
سطو مسلح على منزل مهند زعيتر وهذا ما تم كشفه!
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سطو مسلح على منزل مهند زعيتر وهذا ما تم كشفه!

فن

2025-04-09 | 08:54
سطو مسلح على منزل مهند زعيتر وهذا ما تم كشفه!
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Aljadeed
سطو مسلح على منزل مهند زعيتر وهذا ما تم كشفه!

تصدر اسم الفنان اللبناني الشاب مهند زعيتر، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار خبر تعرض منزله للسرقة بعد ان اقتحمته عصابة في ساعات متأخرة من الليل واخذت الكثير من الممتلكات الثمينة.

وفي التفاصيل، وبحسب ما نشر موقع الفن، فقد تعرض منزل الفنان اللبناني مهند زعيتر في منطقة أنطلياس لعملية سطو مسلح مساء الجمعة، وذلك بينما كان يحيي حفلاً فنياً في منطقة البقاع الغربي بمناسبة عيد الفطر.
وحسب المعلومات الأولية، تمكنت العصابة من اقتحام المنزل وسرقة الخزنة الخاصة بالفنان قبل أن تفر هاربًة إلى جهة مجهولة، وقد باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادث تحت إشراف القضاء المختص.
وتواصل "موقع الفن" مع مدير أعمال مهند زعيتر، السيد سمير زعيتر، ليؤكد أن مهند بصحة جيدة، كما وقال إن المسروقات شملت 43 ألف يورو، وساعة يد بقيمة 40 ألف، إلى جانب مبلغ 250 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى مجوهرات كانت داخل المنزل.
 

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