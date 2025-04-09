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جيجي حديد تكشف معاناتها مع مرض &quot;هاشيموتو&quot;
جيجي حديد تكشف معاناتها مع مرض "هاشيموتو"
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جيجي حديد تكشف معاناتها مع مرض "هاشيموتو"

فن

2025-04-09 | 10:12
جيجي حديد تكشف معاناتها مع مرض "هاشيموتو"
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Aljadeed
جيجي حديد تكشف معاناتها مع مرض "هاشيموتو"

كشفت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن معاناتها الطويلة مع مرض “هاشيموتو”، وهو اضطراب مزمن في الغدة الدرقية.

وفي مقابلة مع مجلة Elle، تحدثت جيجي عن تشخيص حالتها عام 2016، موضحة أن المرض غيّر شكل جسدها بشكل ملحوظ ودفعها أحيانًا إلى الصراخ في الوسادة كوسيلة لتفريغ التوتر.

وأشارت عارضة الأزياء إلى أنها خضعت لعلاج دوائي لمدة عامين، مؤكدة أنها لم تكن تسعى إلى خسارة الوزن خلال عروض الأزياء، بل لتحسين شكل عضلاتها.

وأضافت أن التعليقات السلبية عبر الإنترنت حول مظهرها شكلت ضغطًا نفسيًا كبيرًا، لافتة إلى منشور سابق لها دافعت فيه عن نفسها ضد التنمر الإلكتروني وأوضحت فيه أن التغيرات الجسدية التي لاحظها البعض كانت نتيجة أعراض المرض.

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