نيكولا معوض يتعرض لحادث خطير.. ما حصل معه محزن

تصدر اسم الممثل اللبناني نيكولا معوض حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان كشف عن تعرضه لحادث خطير اثناء تصوير مسلسله في مصر، والذي جمعه بالممثلة المصرية ياسمين صبري.

