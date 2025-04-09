نيكولا معوض يتعرض لحادث خطير.. ما حصل معه محزن

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A post shared by Elfann.com (@elfanncom)
A post shared by Elfann.com (@elfanncom)
التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الأربعاء برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة قصيرة إلى روما. وتناول اللقاء الودي الذي جرى في فيلا دوريا بامبيلي بروما الأوضاع الإنسانية الحالية في غزة. وأشارت جلالتها إلى نقص الغذاء واللوازم الطبية والاحتياجات الأساسية بعد تجميد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
بعد تشويق الجمهور لأغنيتها الجديدة، أطلقت النجمة اللبنانية ميريام فارس أخيراً أغنية "لحبيبي" باللهجة الخليجية على طريقة الفيديو كليب، وكانت تفاصيله مفاجأة للجمهور.
كشفت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن معاناتها الطويلة مع مرض “هاشيموتو”، وهو اضطراب مزمن في الغدة الدرقية.