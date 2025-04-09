ميريام فارس تفاجئ الجمهور بإطلالة طبيعية

واختارت ميريام فارس اجواء صيفية بسيطة لتصوير الفيديو، وارتدت قميصاً باللون الأبيض مع مجوهرات ضخمة، حرصت على ابرازها بطريقة مميزة. وبدت ميريام بملامح طفولية جميلة مع الغرة المنسدلة على جبهتها وبمكياج برونزي جذاب وخفيف.وظهرت ميريام على طبيعتها بمكياج خفيف، واكدت من خلال تعليقها على المقطع الترويجي على انستغرام ان التصوير تم من دون فيلتر أو أي تعديلات، حيث ارفقت الكليب على اليوتيوب بتعليق كتبت فيه: "حبيت أظهر بالكليب على طبيعتي بلا فلتر او تعديلات. استمتعوا فيه وخلوا خيالكن ياخدكن لمطرح بتحبوه".