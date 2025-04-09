ميريام فارس تفاجئ الجمهور بإطلالة طبيعية

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الأربعاء برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة قصيرة إلى روما. وتناول اللقاء الودي الذي جرى في فيلا دوريا بامبيلي بروما الأوضاع الإنسانية الحالية في غزة. وأشارت جلالتها إلى نقص الغذاء واللوازم الطبية والاحتياجات الأساسية بعد تجميد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
تصدر اسم الممثل اللبناني نيكولا معوض حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان كشف عن تعرضه لحادث خطير اثناء تصوير مسلسله في مصر، والذي جمعه بالممثلة المصرية ياسمين صبري.
كشفت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن معاناتها الطويلة مع مرض “هاشيموتو”، وهو اضطراب مزمن في الغدة الدرقية.