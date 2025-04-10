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شيرين بيوتي تكشف عن موعد زفافها من اسامة مروة
شيرين بيوتي تكشف عن موعد زفافها من اسامة مروة
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شيرين بيوتي تكشف عن موعد زفافها من اسامة مروة

فن

2025-04-10 | 04:53
شيرين بيوتي تكشف عن موعد زفافها من اسامة مروة
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Aljadeed
شيرين بيوتي تكشف عن موعد زفافها من اسامة مروة

أعلنت اليوتيوبر السورية شيرين عمارة المعروفة بـ شيرين بيوتي عن موعد زفافها على اليوتيوبر السوري أسامة مروة بعد مرور أشهر على إعلانهما خطوبتهما.

وأشارت شيرين في فقرة الاسئلة التي تقوم بها كل فترة مع متابعيها انهما قررا ان يكون زفافهما في شهر أيار/مايو المقبل اي بعد حوالي شهر فقط مما حمّس الجمهور على الموضوع خصوصا ان زفاف شقيقتها نارين سيتم بعد يومين وتحديدا السبت المقبل 12 نيسان.

وأشارت شيرين كل التحضيرات للزفاف من فستان وخبير التجميل تحت السيطرة .

 

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