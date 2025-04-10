شيرين بيوتي تكشف عن موعد زفافها من اسامة مروة

وأشارت شيرين في فقرة الاسئلة التي تقوم بها كل فترة مع متابعيها انهما قررا ان يكون زفافهما في شهر أيار/مايو المقبل اي بعد حوالي شهر فقط مما حمّس الجمهور على الموضوع خصوصا ان زفاف شقيقتها نارين سيتم بعد يومين وتحديدا السبت المقبل 12 نيسان.

وأشارت شيرين كل التحضيرات للزفاف من فستان وخبير التجميل تحت السيطرة .