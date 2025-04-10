عباس النوري بتصريح صادم عن مشاركته في "آسر": قرار ما كتير عاقل

واكبت كاميرا الجديد حفل اطلاق مسلسل "اسر"، حيث اجرت سلسلة من اللقاءات مع ابطال العمل، من بينهم الممثل السوري سامر المصري الذي كشف سبب مشاركته في المسلسل، بالإضافة لتعليقه لأول مرة على تصريحه المثير للجدل عن زملائه.
اعتقل الأمن التركي ستة أشخاص على خلفية مقتل الناشط السوري عمر العزي بولاية غازي عينتاب جنوبي تركيا.، حيث افادت وسائل إعلام تركية، باعتقال ستة أشخاص على خلفية مقتل عمر العزي بينهم زوجته.
لا يزال الفنان محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حول أزمته مع الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد نشره البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "هتجيلي"، التي حملت في مضمونها وإشاراتها الفنية ما اعتبره كثيرون تلميحات مباشرة الى أزمته مع ياسمين صبري.