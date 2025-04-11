ليلى عبد اللطيف تتوقع اختفاء احد الرؤساء خلال الفترة القادمة!!

وفي التفاصيل، حلّت ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة عبر قناة "المشهد"، ضمن برنامج "توتر عالي".

وكشفت خلال اللقاء عن اختفاء احد القيادات مثلما حدث مع الرئيس الايراني قبل حوالي العام.

وقالت عبد اللطيف في توقعها: "سنسمع عن اختفاء مفاجئ لأحد الرؤوساء او الزعماء والقيادات المرموقة المعروفة حول العالم، وذلك خلال الاشهر القادمة بسبب حدث مؤسف، ممكن تكون لطيارة رئيس نفس الطيارة الي نعادت قبل الله يرحم الرئيس الايراني نفس الحدث رح نشوفو او لزعيم او بحوم هالخطر حول مقر بيتو".

ليقاطعها طوني خليفة بالسؤال عما اذا كانت العملية ستتم عن طريق مسيرة حول مقر الاقامة.

لتجاوب ليلى: "او بالطيارة للاسف او محل مقر اقامتو".

وتفاعل الناشطون مع فيديو ليلى عبد اللطيف، اذ تفاوتت آرائهم حول هوية الرئيس المستهدف.

فمنهم من توقع أن المستهدف سيكون الرئيس الامريكي دونالد ترامب، او رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فيما ذهب تحليلات الآخرين لتوقع الرئيس السوري أحمد الشرع.

والبعض الآخر ذهب للاعتقاد بأن المقصود هو المرشد الاعلى علي خامنئي.

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