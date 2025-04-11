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دانييلا رحمة تكشف لأول مرة حقيقة حملها من ناصيف زيتون
دانييلا رحمة تكشف لأول مرة حقيقة حملها من ناصيف زيتون
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دانييلا رحمة تكشف لأول مرة حقيقة حملها من ناصيف زيتون

فن

2025-04-11 | 12:41
دانييلا رحمة تكشف لأول مرة حقيقة حملها من ناصيف زيتون
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Aljadeed
دانييلا رحمة تكشف لأول مرة حقيقة حملها من ناصيف زيتون

بعدما تصدر خبر حملها حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن صمتها وكشفت الحقيقة لأول مرة.

وفي التفاصيل، وبعدما سألها الإعلامي فراس حليمة عن حملها خلال لقاء مع أغاني أغاني، ردت دانييلا قائلة: " لا، وبعد ما بعرف.. هيدي الشغلة تاركتها لـ الله بس أنا عبالي أكيد ".

 

وكان قد تصدر اسم الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة محركات البحث والتريند بعد ان انتشر خبر حملها رسميا.

وفي التفاصيل نشرت صفحة شربيليتا المهتمة باخبار النجوم والمشاهير خبرا يؤكد ان الثنائي ناصيف زيتون و دانييلا رحمة قد شوهدا معا عند طبيب نسائي في احد المستشفيات في لبنان.
وقد اكد الطبيب ان دانييلا رحمة حامل بحسب ما افادت صفحة شربيليتا.

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