اول تعليق للاعلامي وضاح عبد ربه بعد الحجز على جميع ممتلكاته

وذكر موقع "صوت العاصمة" المحلي أن الحجز يشمل جميع أملاك وأرصدة وضاح عبد ربه، بما في ذلك حساباته المصرفية وأمواله المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد، والتي كانت ملكيتها لرامي مخلوف قبل انتقالها إلى القصر الجمهوري.

من جهته، علّق عبد ربه على الخطوة عبر صفحته الشخصية في موقع "فيس بوك"، منتقداً القرار، وواصفاً إياه بأنه "انتهاك صريح للإعلان الدستوري الجديد" الذي ينص، بحسب تعبيره، على حماية الملكية الخاصة للمواطنين السوريين.

وكتب: "وبهذه المناسبة أتوجه للسيد الرئيس احمد الشرع بخالص التهاني على هذا الإنجاز التاريخي في عصر الثورة السورية وهذا التجاوز المفضوح للإعلان الدستوري الجديد، والذي كان من المفترض أن يحمي الممتلكات الخاصة لكل مواطن سوري وأن يحفظ حقوقه".

وتابع: "وفي الختام أتوجه بكل الشكر للسيد الرئيس على حرصه على حماية حقوقنا كمواطنين سوريين وطنيين لا هدف لنا سوى أن تكون سوريا والسوريين بخير، دمتم وعاشت الثورة".