شيريهان تقلق الجمهور بانتفاخ وجهها.. هل أصيبت بالسرطان من جديد؟

وقد لاحظ الحضور أن شريهان بدت بوجه متورم أثناء التقاط المصورين لصورها خلال الجنازة، ما أثار قلق جمهورها ومحبيها، وفقًا لما ذكره برنامج "ET بالعربي".
هذا الظهور أثار تساؤلات الجمهور حول حالتها الصحية، خاصة بعدما كشفت عن وجهها بالكامل، حيث كانت شريهان دائمًا حريصة على تغطية الجانب الأيسر منه في الصور.
جاء ذلك بعد معاناتها مع سرطان الغدد اللعابية عام 2002، مما استلزم خضوعها لعدة عمليات جراحية لإزالة الورم من وجهها. ووفقًا للتقارير، فإن هذه الجراحة تركت آثارًا على وجهها بعد إزالة جزء من فكها.
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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باللقاء المؤثر الذي جمع بين الفنان السوري ناصيف زيتون وشقيق زميله الراحل في برنامج "ستار أكاديمي".
تصدر خلال الساعات الماضية مشاركة الرئيس السوري وزوجته السيدة الاولى لطيفة الدروبي في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025.
شارك ولي عهد دبي، ووزير الدفاع، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الجمهور الصورة الأولى لابنته الجديدة الشيخة هند عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام".