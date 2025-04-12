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شيريهان تقلق الجمهور بانتفاخ وجهها.. هل أصيبت بالسرطان من جديد؟
شيريهان تقلق الجمهور بانتفاخ وجهها.. هل أصيبت بالسرطان من جديد؟
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شيريهان تقلق الجمهور بانتفاخ وجهها.. هل أصيبت بالسرطان من جديد؟

فن

2025-04-12 | 04:47
شيريهان تقلق الجمهور بانتفاخ وجهها.. هل أصيبت بالسرطان من جديد؟
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Aljadeed
شيريهان تقلق الجمهور بانتفاخ وجهها.. هل أصيبت بالسرطان من جديد؟

شاركت الفنانة المصرية شريهان مؤخرا في جنازة حماة الفنان رامي صبري، التي أُقيمت يوم الخميس الماضي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، في إطلالة نادرة لها بعد فترة طويلة من الغياب.

وقد لاحظ الحضور أن شريهان بدت بوجه متورم أثناء التقاط المصورين لصورها خلال الجنازة، ما أثار قلق جمهورها ومحبيها، وفقًا لما ذكره برنامج "ET بالعربي".

هذا الظهور أثار تساؤلات الجمهور حول حالتها الصحية، خاصة بعدما كشفت عن وجهها بالكامل، حيث كانت شريهان دائمًا حريصة على تغطية الجانب الأيسر منه في الصور
جاء ذلك بعد معاناتها مع سرطان الغدد اللعابية عام 2002، مما استلزم خضوعها لعدة عمليات جراحية لإزالة الورم من وجهها. ووفقًا للتقارير، فإن هذه الجراحة تركت آثارًا على وجهها بعد إزالة جزء من فكها.

 

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