لقاء جديد يجمع السيدتين لطيفة الدروبي وامينة اردوغان في تركيا

وفي تفاصيل جديدة، التقت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، في مركز نيست للمؤتمرات والمعارض، بمدينة أنطاليا التركية.

وجاء اللقاء على هامش النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق في وقت سابق الجمعة، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن السيدتين بحثتا خلال اللقاء الأعمال المشتركة التي يمكن القيام بها بشأن النساء والأطفال في سوريا.

ووقّعت الدروبي، بعد اللقاء، على بيان النوايا الحسنة العالمي لـ"مشروع صفر نفايات" الذي فُتح للتوقيع على المستوى العالمي في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان الرئيس أردوغان أول من وقعه.

وبعد ذلك، قامت الدرُوبي وأمينة أردوغان، بزيارة جناح بيت الثقافة الإفريقية، حيث أعربت عقيلة الرئيس السوري عن إعجابها بالمنتجات المعروضة في الجناح.