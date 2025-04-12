وسام بريدي يستذكر شقيقه عصام بريدي في ذكرى وفاته

وشارك وسام متابعيه عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام"، مقطع فيديو جمع فيه صور له مع شقيقه الراحل، وأرفقها بتعليق مؤثر كتب فيه: "صديقي العزيز، وحارسي، وقطعة من قلبي. أحمل ذكراك في كل ما أفعله".
وأضاف: "أحاول أن أعيش الحياة بطريقة تُشعرك بالفخر. ما زلت أسمع صوتك يُرشدني، وأبتسم، مُدركًا أنك لم ترحل أبدًا. روحك باقية في الحب الذي منحته، وفي الأرواح التي لمستها، وفي داخلي للأبد".
وتابع وسام في تعليقه: " أفتقدك أكثر مما تُوصف، وأحبك دائمًا يا ملاكي 12/4/2015 - 12/4/2025".
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A post shared by Wissam Breidy وسام بريدي (@wissambreidy)
A post shared by Wissam Breidy وسام بريدي (@wissambreidy)
حققت الفنانة اللبنانية إليسا أمنية طفل مصاب بمرض السرطان، حيث نشرث مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس"، وثّقت من خلاله اللقاء.
في حلقة جديدة من برنامج #مع_رابعة على #الجديد استضافت الاعلامية اللبنانية #رابعة_الزيات كلّ من الممثل #ايمن_رضا والممثلة #جوانا_كركي والفنان #ستار_سعد والشاعر #حبيب_بو_انطون
في حلقة جديدة من برنامج #مع_رابعة على #الجديد استضافت الاعلامية اللبنانية #رابعة_الزيات كلّ من الممثل #ايمن_رضا والممثلة #جوانا_كركي والفنان #ستار_سعد والشاعر #حبيب_بو_انطون