وسام بريدي يستذكر شقيقه عصام بريدي في ذكرى وفاته

وشارك وسام متابعيه عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام"، مقطع فيديو جمع فيه صور له مع شقيقه الراحل، وأرفقها بتعليق مؤثر كتب فيه: "صديقي العزيز، وحارسي، وقطعة من قلبي. أحمل ذكراك في كل ما أفعله".

وأضاف: "أحاول أن أعيش الحياة بطريقة تُشعرك بالفخر. ما زلت أسمع صوتك يُرشدني، وأبتسم، مُدركًا أنك لم ترحل أبدًا. روحك باقية في الحب الذي منحته، وفي الأرواح التي لمستها، وفي داخلي للأبد".

وتابع وسام في تعليقه: " أفتقدك أكثر مما تُوصف، وأحبك دائمًا يا ملاكي 12/4/2015 - 12/4/2025".