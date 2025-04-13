هوية خطيب عبير الصغير الى العلن وأول تعليق له مؤثر

كشفت الشيف اللبنانية عبير الصغير، عن هوية خطيبها، بعد تكهنات عديدة من قبل المتابعين حول هويته، وذلك بعد أن أعلنت خطوبتها منذ أيام وأثارت الحيرة والفضول لدى جمهورها ومتابعيها.



وفي التفاصيل، نشرت عبير الصغير مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تجلس في حقلٍ واسع، ويقترب منها شاب على ظهر فرس بيضاء، وهو خطيبها يوسف فرحات، والذي سرعان ما ترجّل عن الفرس ومشى باتجاهها، حيث وقف أمامها وأخرج من جيبه خاتماً ليقدم لها عرض الزواج جاثياً على ركبته، ومن ثم ظهرت عبير تجلس على ظهر الفرس وخطيبها إلى جانبها ممسكاً باللجام.

الفيديو لقي تفاعلاً كبيراً من متابعيها ومن صانعي المحتوى على السوشال ميديا، حيث تمنوا لها الخير وباركوا لها، حيث أرفقت عبير الفيديو بالتعليق "For a thousand years".