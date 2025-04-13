هوية خطيب عبير الصغير الى العلن وأول تعليق له مؤثر

وفي التفاصيل، نشرت عبير الصغير مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تجلس في حقلٍ واسع، ويقترب منها شاب على ظهر فرس بيضاء، وهو خطيبها يوسف فرحات، والذي سرعان ما ترجّل عن الفرس ومشى باتجاهها، حيث وقف أمامها وأخرج من جيبه خاتماً ليقدم لها عرض الزواج جاثياً على ركبته، ومن ثم ظهرت عبير تجلس على ظهر الفرس وخطيبها إلى جانبها ممسكاً باللجام.
الفيديو لقي تفاعلاً كبيراً من متابعيها ومن صانعي المحتوى على السوشال ميديا، حيث تمنوا لها الخير وباركوا لها، حيث أرفقت عبير الفيديو بالتعليق "For a thousand years".
بدوره نشر الشاب يوسف فرحات، عبر حسابه الشخصي في منصة "إنستغرام"، فيديو آخر من كواليس الفيديو الأول الذي نشرته عبير، عندما أعلنت خطوبتها وهي تتناول منه باقة الورود الصفراء، حيث ظهر وجهه وهو يقدمها لها.
وبدا خلال الفيديو أن عبير شعرت بثقل الباقة وطلبت من خطيبها أن يأخذها بدلاً عنها، حيث ارفق يوسف الفيديو بالتعليق التالي: "اللهم اجعلها لي كما أحب، واجعلني لها كما تحب، واجعلنا معاً لك كما تحب وترضى".