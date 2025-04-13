زياد نجيم في اقوى تصريح عن ايمانه وينفعل: عشو بدنا نخاف من جهنم ما نحنا بجهنم

في واحدة من أقوى الحلقات وأكثرها جرأة وصدقًا، يفتح زياد نجيم قلبه كما لم يفعل من قبل. من أسرار طفولته الغريبة وندمه العميق، إلى فلسفته الروحية المتمردة التي يختصرها بجملة: "الوقت هو الله".

