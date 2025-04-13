احدث ظهور لـ امارات رزق وحسام جنيد في حفل زفاف نارين بيوتي

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A post shared by Darina Magazine (@darinamagazine)
A post shared by Darina Magazine (@darinamagazine)
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A post shared by تصاميمي🦋✨ (@kaja_kurda22)
A post shared by تصاميمي🦋✨ (@kaja_kurda22)
في واحدة من أقوى الحلقات وأكثرها جرأة وصدقًا، يفتح زياد نجيم قلبه كما لم يفعل من قبل. من أسرار طفولته الغريبة وندمه العميق، إلى فلسفته الروحية المتمردة التي يختصرها بجملة: "الوقت هو الله".
تحدث المغني الدوزي عن تفاصيل منعه من دخول الولايات المتحدة الأميركية، وذلك أثناء توجهه لحضور ندوة صحافية في جامعة هارفرد للحديث عن حياته الفنية، وذلك على هامش دعوته للمشاركة في المؤتمر العربي.