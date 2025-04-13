أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد "ليلة دايم السيف"

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة إلى الفنانة المصرية آمال ماهر، بعد أن اجتمعتا في أمسية فنية استثنائية حملت عنوان "ليلة دايم السيف"، تكريماً لمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل في 3 أبريل/ نيسان الحالي.



وشاركت أحلام مجموعة صور رفقة آمال ماهر على هامش الأمسية، وذلك عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وأرفقتها برسالة موجهة للفنانة المصرية، قالت فيها: "في ناس تحبها وفي ناس ما تقدر إلا تحبها، مع الصوت العظيم صوت يمثل صوت كل العرب آمال ماهر، أختي وحبيبتي وصديقتي الجميلة، في ليلة كانت تاريخية، واجتمعنا في حب العظيم خالد الفيصل في السعودية العظيمة".