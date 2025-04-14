مشهد مؤثر لوالد نارين بيوتي في حفل زفافها وشيرين بيوتي تتدخل

وفي الساعات القليلة الماضية، تصدر مقطع فيديو لوالد نارين بيوتي من حفل زفافها، حيث كان يقف وحيدا بينما كانت نارين وزوجها رامي يرقصان سويا، ما جعل شيرين بيوتي تتدخل وتقترب من والدها وتغمره بكل حب وحنان.الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين اثنوا على تصرف شيرين تجاه والدها، وعبروا عن حبهم الكبير لها ولـ نارين.