مشهد مؤثر لوالد نارين بيوتي في حفل زفافها وشيرين بيوتي تتدخل

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A post shared by 𝙎' (@as.i9ik)
تصدر اسم الممثل السوري القدير دريد لحام محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله الى سوريا لاول مرة بعد سقوط نظام الاسد.
نشرت القناة الرسمية للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن على تطبيق واتس آب، الأحد، صورتين له برفقة زوجته الأميرة رجوة، وابنتهما الأميرة إيمان، في ضيافة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال زيارة خاصة إلى مملكة البحرين.
في واحدة من أقوى الحلقات وأكثرها جرأة وصدقًا، يفتح زياد نجيم قلبه كما لم يفعل من قبل. من أسرار طفولته الغريبة وندمه العميق، إلى فلسفته الروحية المتمردة التي يختصرها بجملة: "الوقت هو الله".