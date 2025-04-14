شقيقة الراقصة دينا المنقبة تحرجها على الهواء.. اليكم ما حصل

وأطلت ريتا في مداخلة هاتفية مع برنامج "Mirror" الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، وأكدت أنها لم تفترق عن شقيقتها دينا منذ طفولتهما إلى الآن، إذ إن العلاقة بينهما قوية ومتينة، ولا يوجد ما يُعكر صفوها، بحسب قولها.وعلقت: "عشت مع دينا لسنوات، ومررنا معاً بمشاكل وأزمات إلى أن افترقنا في طريقة الحياة نفسها، وذلك بحكم تغير أفكارنا وتوجهاتنا بشكل عام، ولكنها ما زالت في نظري الإنسانة الحنونة البارة بأهلها، وبمن حولها".وتعرضت الفنانة دينا للإحراج من قِبل شقيقتها بعد إعلانها عن عدم مشاهدتها لدور أختها في مسلسل "إش إش" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، إذ أكدت أنها تتفرغ لأداء الصلوات والعبادات خلال شهر رمضان، ولا تتابع ما يُعرض عبر شاشات التلفاز أثناء الشهر الكريم.