منع عرض فيلم " سنو وايت " في الكويت بعد مطالبات بمقاطعته .. اليكم السبب

وجهت دعوات المقاطعة ضربة قوية لفيلم "سنو وايت" بعد صدور قرار بسحبه من دور العرض السينمائية في الكويت استجابة لتلك الدعوات، خاصة على خلفية مشاركة الفنانة جال جادوت فيها، والتي تعد مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووجهت العديد من قوى المجتمع المدني دعوات لدور العرض السينمائية في الكويت بالامتناع عن عرض الفيلم، والالتزام بالموقف الشعبي من المقاطعة تماشياً مع الموقف الرسمي للكويت.

وأصدر اتحاد الشباب الديمقراطي في دولة الكويت بيانًا طالب فيه بمنع عرض فيلم سنو وايت، اعتراضًا على مشاركة ممثلة سبق أن خدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر الاتحاد أن هذا الظهور يمثل "محاولة لتبييض صورة الاحتلال وتقديمه في قالب إنساني مضلل، يُجمّل جرائمه ويُخفي بشاعته بحق الشعوب العربية".



وأكد البيان أن مثل هذه المحاولات تتعارض مع مبادئ الشعوب العربية الرافضة للتطبيع، مشددًا على أن "قضايانا وثوابتنا الوطنية ليست محل مساومة أو تجميل إعلامي".

وكان اختيار جال جادوت، المعروفة بدعمها العلني لإسرائيل، سبباً في إثارة حالة من الجدل الواسع منذ بداية الإعلان عن الفيلم، خاصة بعد أن عبرت عن موقفها المؤيد لإسرائيل في مارس 2024 ضمن قمة رابطة مكافحة التشهير.

وركزت جال جادوت في حديثه على معاناة اليهود دون التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في غزة، والتي تسبب فيها قصف إسرائيل، وخلف آلاف الضحايا من المدنيين.



وقارن البعض بين موقفها وموقف بطلة الفيلم الأخرى رايتشل زيجلر، التي تستخدم وسم "#FreePalestine" خلال الترويج لفيلمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل البعض يتكهن بوجود خلافات بينهما.

وريتشارد راشفيلد، مدير تحرير النشرة الفنية في موقع "ذا أنكلر"، كتب عن الجدل المثار حول فيلم "سنو وايت"، قائلًا: "الفيلم يُعد مثالًا على كيف يمكن أن يتغير العالم من حولنا." وأضاف أن العمل "يقترب من خط النهاية بعد سلسلة من الفضائح والجدل والمشكلات التي تفوق ما واجهته بعض شركات الإنتاج خلال عقد كامل".



ويواجه فيلم سنو وايت حتى الآن دعوات للمقاطعة في عدد من الدول العربية، من بينها لبنان، حيث أعلنت حملة "مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان"، أنها وجهت كتاباً إلى وزارة الاقتصاد طالبت فيه بمنع الفيلم من دور العرض اللبنانية.