أحمد زاهر يبكي تأثراً في عقد قران ابنته ليلى زاهر

في أجواء مصرية تقليدية، تم مساء أمس الاثنين، عقد قران الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال في أحد الأماكن في العاصمة القاهرة، بعد أكثر من عام على إعلان خطوبتهما.

وأطلّت العروس بفستان أبيض أنيق من الدانتيل بتصميم مجسّم يبرز رشاقتها، واختار العريس بدلة كلاسيكية باللون البيج مع قميص أبيض، وجلس والد العروس النجم أحمد زاهر بالقرب من الشيخ، وبدا في غاية التأثّر والارتباك.



ولم يتمكن النجم المصري أثناء "كتب الكتاب" من السيطرة على مشاعره فبكى بصمت، بينما كانت ابنته الكبرى الممثلة ملك تربّت على كتفه وتقف خلفه وتسانده في هذا الموقف الصعب على كل أب، في مشهد مؤثّر يعكس العلاقة المميزة التي تجمع الفنانتين بوالدهما.



وحضر عقد القران المقرّبون وبعض أصدقاء العروسين، وكانت الأجواء رومانسية بسيطة، حيث زُيّنت القاعة بالورود وعقد الشيخ قرانهما وسط فرحة كبيرة من الحضور.



وكان الثنائي الشاب قد احتفلا بخطوبتهما في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، في أجواء بسيطة بالمنزل وبحضور أسرتَي العروسين.