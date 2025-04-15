وفاة إلهام أبو السعود أول ملحنة سورية و وفاء موصللي ترثيها

نعت نقابة الفنانين والوسط الفني في سوريا، المايسترو إلهام أبو السعود، عن عمر قارب مئة عام، والتي تعد أول وأقدم مؤلفة وملحنة موسيقية سورية.

من جهتها رثت الممثلة السورية وفاء موصللي الراحلة بكلمات مؤثرة، إذ نشرت صورة لـ إلهام عبر حسابها الرسمي على تطبيق " انستغرام" وأرفقتها باعليق جاء فيه: " في أمان الله.. المربية الفاضلة إلهام أبو السعود ، أستاذتي وأستاذة إبنتي ، مربية الأجيال ، لروحها الرحمة والسلام ... إنّا لله وإنّا إليه راجعون".



وإلهام أبو سعود هي مدرسة للموسيقى وملحنة لعدد كبير من القصائد وأغاني الأطفال، ومؤلفة لكتب موسيقية بعضها ضمن منهاج المدارس السورية، بجانب مؤلفات موسيقية أخرى وبرامج تلفزيونية موسيقية.

وولدت الملحنة السورية أبو السعود، في دمشق، عام 1931، وحصلت على شهادة دبلوم من المعهد العالي للتربية الموسيقية في جامعة حلوان في مصر، عام 1960، بدرجة جيد جدا.

ومنذ ذلك الحين، بدأت رحلة طويلة مع الموسيقى امتدت إلى أكثر من 70 عاما، كانت فيها مُحاضِرة في معاهد التربية الموسيقية في دمشق، وعضوة المجمع الموسيقي العربي ولجنته للفنون الشعبية الفولكلورية.