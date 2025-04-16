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حماة نارين بيوتي تلبسها طقم الماس يوم زفافها من رامي سامو.. سعره خيالي !!
حماة نارين بيوتي تلبسها طقم الماس يوم زفافها من رامي سامو.. سعره خيالي !!
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حماة نارين بيوتي تلبسها طقم الماس يوم زفافها من رامي سامو.. سعره خيالي !!

فن

2025-04-16 | 06:43
حماة نارين بيوتي تلبسها طقم الماس يوم زفافها من رامي سامو.. سعره خيالي !!
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Aljadeed
حماة نارين بيوتي تلبسها طقم الماس يوم زفافها من رامي سامو.. سعره خيالي !!

لا يزال اسم اليوتيوبر السورية نارين بيوتي، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواجها من رجل الاعمال السوري رامي سامو في حفل زفاف فخم في أحضان الطبيعة بأحد فنادق الفجيرة الفخمة في الامارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا.

وانتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق لحظة قيام والدة رامي بإعطاء نارين طقم من الألماس، بمناسبة زفافهما، حيث لقى الفيديو تفاعلا واسعا من قبل المتابعين.


الى ذلك، انتشر مقطع فيديو يظهر سعر طقم الألماس الخيالي، اذ قيل إن سعره وصل الى 2 مليون دولار. 

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