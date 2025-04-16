تطورات جديدة في قضية حسن شاكوش وطليقته

وأكد المحامي ياسر قنطوش، وكيل ريم طارق، في بيان صحفي، أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي لصالح موكلته، ما يجعل حسن شاكوش مُلزمًا قانونًا بسداد مبلغ النفقة المحدد.وأوضح قنطوش أن الامتناع عن تنفيذ الحكم قد يعرض شاكوش لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عامًا، أو الغرامة التي لا تتعدى 500 جنيه، أو العقوبتين معًا وفقًا لنصوص القانون.