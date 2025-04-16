تطورات جديدة في قضية حسن شاكوش وطليقته
في خطوة حاسمة أنهت فصلًا من النزاع القضائي بين مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أصدرت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، الثلاثاء، حكمًا نهائيًا بتأييد إلزام شاكوش بدفع نفقة متعة وعدة تبلغ قيمتها 950 ألف جنيه، وهو القرار الذي يحمل صفة الإلزام القانوني الكامل.
وأكد المحامي ياسر قنطوش، وكيل ريم طارق، في بيان صحفي، أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي لصالح موكلته، ما يجعل حسن شاكوش مُلزمًا قانونًا بسداد مبلغ النفقة المحدد.
وأوضح قنطوش أن الامتناع عن تنفيذ الحكم قد يعرض شاكوش لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عامًا، أو الغرامة التي لا تتعدى 500 جنيه، أو العقوبتين معًا وفقًا لنصوص القانون.