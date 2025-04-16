مصدر مسؤول في الوزارة يكشف مصير عيادة شام الذهبي ابنة اصالة بعد اقفالها

بعدما ضجت مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم بافقال عيادة شام الذهبي ابنة أصالة، أكدت مصادر من داخل وزارة الصحة المصرية أن قرار غلق عيادة التجميل التابعة لشام الذهبي، جاء نتيجة وجود بعض المخالفات الإدارية والصحية، وهو إجراء طبيعي ومتبع من قبل الوزارة في مثل هذه الحالات، ولا يشير إلى أزمة كما يتم تداوله على مواقع التواصل.