مصدر مسؤول في الوزارة يكشف مصير عيادة شام الذهبي ابنة اصالة بعد اقفالها
بعدما ضجت مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم بافقال عيادة شام الذهبي ابنة أصالة، أكدت مصادر من داخل وزارة الصحة المصرية أن قرار غلق عيادة التجميل التابعة لشام الذهبي، جاء نتيجة وجود بعض المخالفات الإدارية والصحية، وهو إجراء طبيعي ومتبع من قبل الوزارة في مثل هذه الحالات، ولا يشير إلى أزمة كما يتم تداوله على مواقع التواصل.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ "فوشيا" قائلًا: ما حدث هو أن مركز ’دو ديرما‘، المملوك لشام الذهبي، تضمن وجود أجهزة ليزر غير مرخصة، إلى جانب عدم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بمكافحة العدوى، ولذلك تقرر اتخاذ إجراء الغلق لحين توفيق أوضاع المركز.
وأضاف المصدر أن العيادة ستُعيد مزاولة نشاطها فور الانتهاء من تصويب المخالفات، مؤكدًا أن: التحقيقات لا تزال جارية، وبمجرد استكمال الإجراءات القانونية وتصحيح المخالفات، إذ كانت مجرد مخالفات إدارية، سيتم السماح بإعادة فتح المركز مجددًا.