الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اول تعليق لـ اصالة نصري بعد اغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي: معنا الله!
اول تعليق لـ اصالة نصري بعد اغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي: معنا الله!
A-
A+

اول تعليق لـ اصالة نصري بعد اغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي: معنا الله!

فن

2025-04-17 | 04:09
اول تعليق لـ اصالة نصري بعد اغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي: معنا الله!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اول تعليق لـ اصالة نصري بعد اغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي: معنا الله!

لا يزال اسم شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أغلقت السلطات المصرية عيادتها التجميلية بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة.

وفي اول تعلق لـ اصالة على ما حصل، حرصت الفنانة السورية على دعم ابنتها، اذ ردت على منشور دوّنه ابنها الكبير خالد عبر "إنستغرام"، قال فيه: "السعي وراء الحلم ليس جميلًا دائمًا، ولكن طالما فيه شغفٍ في قلبك وصمودٍ في روحك، لا شيء لا يمكنك تحقيقه.. لأن الرحلة هي حيث يتشكل جوهرك الحقيقي، وهذا هو الجزء الذي يستحق التمسك به عندما تصل أخيرًا".
من جهتها، ردت أصالة بالقول: "أنتم النور اللي بحياتي.. أنتم أجمل استثماراتي والامتحانات واردة.. ونحنا معنا الله والله أدرى فينا الله يحفظكم".

اقرأ ايضا في فن

شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!
08:00

شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!

شاركت صانعة المحتوى شيرين بيوتي، متابعيها مقطع فيديو تناولت فيه تفاصيل إطلالة شقيقتها نارين بيوتي في حفل زفافها، مسلطة الضوء على الألماس الفاخر الذي ارتدته العروس.

08:00

شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!

شاركت صانعة المحتوى شيرين بيوتي، متابعيها مقطع فيديو تناولت فيه تفاصيل إطلالة شقيقتها نارين بيوتي في حفل زفافها، مسلطة الضوء على الألماس الفاخر الذي ارتدته العروس.

نجمة سورية شهيرة تعلن خطوبتها وشكران مرتجى اول المهنئين
07:52

نجمة سورية شهيرة تعلن خطوبتها وشكران مرتجى اول المهنئين

زفت الممثلة السورية نادين قدور، خبرا مميزا لجمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، حيث أعلنت عن خطوبتها رسميًا، دون الكشف عن هوية العريس.

07:52

نجمة سورية شهيرة تعلن خطوبتها وشكران مرتجى اول المهنئين

زفت الممثلة السورية نادين قدور، خبرا مميزا لجمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، حيث أعلنت عن خطوبتها رسميًا، دون الكشف عن هوية العريس.

اول تعليق لـ سلاف فواخرجي بعد قرار شطبها من سجلات نقابة الفنانين السوريين
06:00

اول تعليق لـ سلاف فواخرجي بعد قرار شطبها من سجلات نقابة الفنانين السوريين

تصدر اسم الممثلة السورية سلاف فواخرجي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اصدار نقابة الفنانين السوريين قرارا بشطبها من سجلات النقابة، الامر الذي اثار ضجة واسعة بين المتابعين.

06:00

اول تعليق لـ سلاف فواخرجي بعد قرار شطبها من سجلات نقابة الفنانين السوريين

تصدر اسم الممثلة السورية سلاف فواخرجي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اصدار نقابة الفنانين السوريين قرارا بشطبها من سجلات النقابة، الامر الذي اثار ضجة واسعة بين المتابعين.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025