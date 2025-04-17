اول تعليق لـ اصالة نصري بعد اغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي: معنا الله!

لا يزال اسم شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أغلقت السلطات المصرية عيادتها التجميلية بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة.



وفي اول تعلق لـ اصالة على ما حصل، حرصت الفنانة السورية على دعم ابنتها، اذ ردت على منشور دوّنه ابنها الكبير خالد عبر "إنستغرام"، قال فيه: "السعي وراء الحلم ليس جميلًا دائمًا، ولكن طالما فيه شغفٍ في قلبك وصمودٍ في روحك، لا شيء لا يمكنك تحقيقه.. لأن الرحلة هي حيث يتشكل جوهرك الحقيقي، وهذا هو الجزء الذي يستحق التمسك به عندما تصل أخيرًا".

من جهتها، ردت أصالة بالقول: "أنتم النور اللي بحياتي.. أنتم أجمل استثماراتي والامتحانات واردة.. ونحنا معنا الله والله أدرى فينا الله يحفظكم".