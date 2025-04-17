نجمة سورية شهيرة تعلن خطوبتها وشكران مرتجى اول المهنئين

زفت الممثلة السورية نادين قدور، خبرا مميزا لجمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، حيث أعلنت عن خطوبتها رسميًا، دون الكشف عن هوية العريس.



وفي التفاصيل، نشرت نادين مجموعة من الصور التي توثق لحظة عقد قرانها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومفعمة بالأنوثة، حيث أرفقت الصور بتعليق جاء فيه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره الله لي واخترته بقلبي لأكمل حياتي.. وعقبال كل العزابية".

المنشور حظي بتفاعل واسع بين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المهنئة لها، اذ كانت الممثلة السورية شكران مرتجى اول المهنئين، حيث كتبت تعليقا قالت فيه: "ألف مبروك يا غالية".

نادين قدور هي واحدة من الوجوه الشابة البارزة في الدراما السورية، وشاركت في عدة أعمال نالت إعجاب الجمهور، بفضل حضورها الطبيعي وأدائها المتقن. ويُعرف عنها حفاظها على خصوصية حياتها الشخصية، ما جعل إعلان خطوبتها حدثًا لافتًا.