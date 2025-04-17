شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!

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A post shared by شعر بنات (@shaarbnat)
A post shared by شعر بنات (@shaarbnat)
زفت الممثلة السورية نادين قدور، خبرا مميزا لجمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، حيث أعلنت عن خطوبتها رسميًا، دون الكشف عن هوية العريس.
تصدر اسم الممثلة السورية سلاف فواخرجي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اصدار نقابة الفنانين السوريين قرارا بشطبها من سجلات النقابة، الامر الذي اثار ضجة واسعة بين المتابعين.
لا يزال اسم شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أغلقت السلطات المصرية عيادتها التجميلية بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة.