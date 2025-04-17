شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!

وقالت شيرين بيوتي لمتابعيها إن معظم من شاهد مقاطع الفيديو من حفل الزفاف ركزوا على خاتم نارين الألماسي، لكنها لم تستطع إلا أن تنظر إلى عقدها، لافتة إلى أنها لم تتمكن من النظر إليها جيداً بسبب لمعان الألماس، وقالت: "انحولت".وأضافت شيرين أن الخاتم أيضاً له بريق قوي جداً، وكشفت أنه ألماس أزرق اللون، لافتة إلى أنها لم تكن تعرف بأن رامي أحضر لنارين ألماساً أزرق اللون.