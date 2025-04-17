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شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!
شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!
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شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!

فن

2025-04-17 | 08:00
شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!
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Aljadeed
شيرين بيوتي عن خاتم ألماس شقيقتها نارين: انحولت!

شاركت صانعة المحتوى شيرين بيوتي، متابعيها مقطع فيديو تناولت فيه تفاصيل إطلالة شقيقتها نارين بيوتي في حفل زفافها، مسلطة الضوء على الألماس الفاخر الذي ارتدته العروس.

وقالت شيرين بيوتي لمتابعيها إن معظم من شاهد مقاطع الفيديو من حفل الزفاف ركزوا على خاتم نارين الألماسي، لكنها لم تستطع إلا أن تنظر إلى عقدها، لافتة إلى أنها لم تتمكن من النظر إليها جيداً بسبب لمعان الألماس، وقالت: "انحولت".
وأضافت شيرين أن الخاتم أيضاً له بريق قوي جداً، وكشفت أنه ألماس أزرق اللون، لافتة إلى أنها لم تكن تعرف بأن رامي أحضر لنارين ألماساً أزرق اللون.

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