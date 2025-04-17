وفاء عامر بدعوة خاصة لـ سلاف فواخرجي بعد قرار نقابة الفنانين السوريين
أبدت الممثلة المصرية وفاء عامر، تضامنها الكبير مع الممثلة السورية سلاف فواخرجي، بعد صدور قرار من نقابة الفنانين السوريين برئاسة مازن الناطور، بشطب اسمها من سجلات النقابة.
وفي التفاصيل، كتبت وفاء عامر في منشور على حسابها عبر فيسبوك: "سلاف فواخرجي شطبت عضويتها نقابة سوريا.. اهلا بيها وسط زملائها وحبايبها.. فنانة عظيمة وثروة لا يقدرها الا من يفهم في الألماس".
بدورها، اعادت سلاف مشاركة منشور وفاء عامر وارفقته بالتعليق التالي: "محبتكم واحتضانكم ثروتي الحقيقية يا بنت الأصول .. مصر وأهلها هم الماس وأعلى وأغلى".