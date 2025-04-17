وفاء عامر بدعوة خاصة لـ سلاف فواخرجي بعد قرار نقابة الفنانين السوريين

أبدت الممثلة المصرية وفاء عامر، تضامنها الكبير مع الممثلة السورية سلاف فواخرجي، بعد صدور قرار من نقابة الفنانين السوريين برئاسة مازن الناطور، بشطب اسمها من سجلات النقابة.

