يزن السيد يدعم سلاف فواخرجي وهذا ما قاله
تصدر اسم الممثل السوري يزن السيد في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اطلالته الإعلامية الأخيرة حيث دعم زميلته وابنة بلده الممثلة سلاف فواخرجي بعد قرار نقابة الفنانين السوريين بشطب اسمها من سجلات النقابة.
وفي التفاصيل، رد يزن السيد على سؤال الإعلامية عما إذا كان سيمسك بيد سلاف فواخرجي ويردها الى سوريا خصوصا بعد تعرضها للتهديد، قائلا: "سلاف ما بدها حدا يمسكها بإيدها ويرجعها عالشام، بتنزل معززة مكرمة وهي بالنهاية راجعة على بلدها وما في على ايدها دم".