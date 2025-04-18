يزن السيد يدعم سلاف فواخرجي وهذا ما قاله

وفي التفاصيل، رد يزن السيد على سؤال الإعلامية عما إذا كان سيمسك بيد سلاف فواخرجي ويردها الى سوريا خصوصا بعد تعرضها للتهديد، قائلا: "سلاف ما بدها حدا يمسكها بإيدها ويرجعها عالشام، بتنزل معززة مكرمة وهي بالنهاية راجعة على بلدها وما في على ايدها دم".