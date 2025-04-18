حسام حبيب يعبر عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب: "عزيزة على قلبي"

وقال حسام حبيب: "هي على راسي من فوق وهتفضل على راسي من فوق وهي عزيزة جدا على قلبي، وهتفضل عزيزة على قلبي، وأنا مبتكلمش عشان ارد، كان قصدي إني زعلان منها، زي اللي واخد على خاطره ومفيش أي مشكلة معاها".

وتابع: "أنا بحبها وبحترمها وأحب أشوفها سعيدة دايماً ومعنديش أي مشكلة معاها وبتمنى لها كل النجاح والتوفيق والسعادة".