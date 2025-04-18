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حسام حبيب يعبر عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب: &quot;عزيزة على قلبي&quot;
حسام حبيب يعبر عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب: "عزيزة على قلبي"
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حسام حبيب يعبر عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب: "عزيزة على قلبي"

فن

2025-04-18 | 04:57
حسام حبيب يعبر عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب: "عزيزة على قلبي"
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Aljadeed
حسام حبيب يعبر عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب: "عزيزة على قلبي"

وجّه الفنان المصري حسام حبيب رسالة جديدة الى طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أنه ما زال يحبها ويحترمها ويتمنى لها السعادة، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي في تطبيق "تيك توك".

وقال حسام حبيب: "هي على راسي من فوق وهتفضل على راسي من فوق وهي عزيزة جدا على قلبي، وهتفضل عزيزة على قلبي، وأنا مبتكلمش عشان ارد، كان قصدي إني زعلان منها، زي اللي واخد على خاطره ومفيش أي مشكلة معاها".

وتابع: "أنا بحبها وبحترمها وأحب أشوفها سعيدة دايماً ومعنديش أي مشكلة معاها وبتمنى لها كل النجاح والتوفيق والسعادة".

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