اعتزال التيكتوكر السورية رغد التشة بعد استفزاز الجمهور بأسلوبها

وفي التفاصيل، قررت رغد التشة مشاركة قرار اعتزالها عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، فقد ظهرت باكية، معلقة بالقول: "انبسطوا، قررت أعتزل، في ناس سيئة وحقودة، من كتر الغيرة صاروا يعملوا أكتر".

وأشارت صانعة المحتوى السورية إلى أنها مرضت بسبب الانتقادات الموجهة لها من قبل البعض، مضيفة: "والله وصلت معي لمرحلة مرضت فيها، عنجد تعبت، بس الله لا يسامحهم، وربنا ما بينسى حدا".

كما أوضحت رغد خلال المقطع المرئي أنها حاولت إخفاء تأثرها السلبي من الانتقادات ضدها، عبر محاولتها الظهور بصورة جيدة، لكنها لم تستطع الاستمرار على هذا النحو، مؤكدة أنها ليست بخير، بالإشارة إلى عدم مقدرتها على الاستمرار في إخفاء مشاعرها أكثر من ذلك، وفق تعبيرها.

وكانت البلوغر السورية رغد التشة واجهت موجة عنيفة من الانتقادات والتنمر على مقاطعها المرئية وأسلوب حديثها ونبرة صوتها، ما دفع بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى مهاجمتها بشدة عبر مقاطع مرئية ساخرة ردًا عليها، ما أدخلها في حالة نفسية سيئة، قررت على إثرها إعلان الاعتزال.

واشتهرت صانعة المحتوى ببعض العبارات والجمل الخاصة بها، التي شكلت لازمات كلامية ثابتة في أحاديثها، فقد عُرفت بالتعليق على الأشياء الإيجابية بالقول بالإنجليزية "مثالي"، بينما تُعلق دائمًا على السلبيات بلفظ "يع"، ذلك الإيماء المعبر عن الاشمئزاز.