ريهام عبد الغفور تخرج عن صمتها وترد على التنمر على شكلها

وردت ريهام عبد الغفور على الأمر حيث قالت من خلال ردها على مقطع فيديو لها عبر منصة "تيك توك": "ممكن تتناقشوا في موضوع أنني كبرت وعجَّزت، وشكلي بقى عنده 70 سنة في حتة غير صفحتي، عشان أولادي بيتأذّوا لما يشوفوا أن أمهم يتم التنمر عليها عشان حاجة مش في إيدها". ي

يذكر أن الممثلة المصرية كانت قد أطلت في شهر رمضان المبارك في مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي ومحمد علي رزق وفاتن سعيد، تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، ومن إخراج محمد علي.