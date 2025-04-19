ريم سامي ترزق بمولودها الأول بعد عام على زفافها
رزقت الفنانة المصرية ريم سامي بمولودها الأول، امس الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، بعد مرور نحو عام على زواجها من رجل الأعمال محمد المغازي.
وحرص الكاتب سامي والد الفنانة ريم سامي على مشاركة الجمهور فرحة العائلة بالمولود الجديد، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحفيد سيف محمد المغازي ابن أم أبيها "ريم".
ولقي المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين حرصوا على تهنئة الأسرة.