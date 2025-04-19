ريم سامي ترزق بمولودها الأول بعد عام على زفافها

رزقت الفنانة المصرية ريم سامي بمولودها الأول، امس الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، بعد مرور نحو عام على زواجها من رجل الأعمال محمد المغازي.



