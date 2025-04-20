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باميلا الكيك تثير الجدل بتصريحاتها مجددا: لازم انا كون نقيبة الفنانين!
باميلا الكيك تثير الجدل بتصريحاتها مجددا: لازم انا كون نقيبة الفنانين!
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باميلا الكيك تثير الجدل بتصريحاتها مجددا: لازم انا كون نقيبة الفنانين!

فن

2025-04-20 | 05:40
باميلا الكيك تثير الجدل بتصريحاتها مجددا: لازم انا كون نقيبة الفنانين!
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Aljadeed
باميلا الكيك تثير الجدل بتصريحاتها مجددا: لازم انا كون نقيبة الفنانين!

تصدر اسم الممثلة اللبنانية باميلا الكيك من جديد، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة على هامش اطلاق مسلسل "آسر" الذي يُعرض حاليا وتشارك هي في بطولته الى جانب نخبة من نجوم الفن بين لبنان وسوريا.

الجديد هو ما قالته باميلا في حديث لـ "فوشيا" حين سُئلت عن رأيها بالاعمال الدرامية التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، فقالت إنها لم تُعجب بأي مسلسل وجميع المسلسلات لم تكن بالمستوى المطلوب، مضيفة: "بعتقد لازم كون نقيبة الفنانين ونرجع نرد الأساليب الصح".
كلام باميلا تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل، اذ انقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض، اذ كتب احدهم: "اتفق للصراحة، بس زودتها شوي! في مسلسلات حلوة مش كاملة متكاملة! هلأ صار المنتج بهمه الربح، المهم نعمل مسلسل ومش مهم المسلسل إله رسالة والنوع لي بحبه الجمهور!"، وأضاف آخر: "بس هي صادقة اغلب المسلسلات تفقد حبكتها بنص المسلسل واغلب الاعمال هالسنة النص ماكان ممسوك للنهاية حتى لو في قصة حلوة"، في حين علق آخر: "هذا المخلوقة كل ما تعمل مسلسل بتكير الخسة عندها ورقتين وبتصير تتفلسف فوق ماهي مفلسفة".

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