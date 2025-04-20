مازن الناطور يشتكي من تعامل موظفي النقابة معه

وفي التفاصيل، خرج النقيب مازن الناطور عن صمته وعبر عن استيائه من تصرف موظفي النقابة معه في كل مرة يتواجد بها في بهو النقابة.

وكشف الناطور في مقطع فيديو عن انزعاجه من هذا التصرف، كاشفاً أنه توجه بالحديث للموظفين بالقول: "نحن لسنا بقطعة عسكرية.