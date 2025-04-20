مازن الناطور يشتكي من تعامل موظفي النقابة معه

وفي التفاصيل، خرج النقيب مازن الناطور عن صمته وعبر عن استيائه من تصرف موظفي النقابة معه في كل مرة يتواجد بها في بهو النقابة.
وكشف الناطور في مقطع فيديو عن انزعاجه من هذا التصرف، كاشفاً أنه توجه بالحديث للموظفين بالقول: "نحن لسنا بقطعة عسكرية.
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تمت مشاركة منشور بواسطة مازن الناطور (@mazen_alnatour)
تمت مشاركة منشور بواسطة مازن الناطور (@mazen_alnatour)
كشف الطبيب واليوتيوبر المصري علي غزلان عن طلاقه للمرة الثانية من زوجته الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، من خلال رسالة مطوّلة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، موضحًا أن الانفصال تم منذ قرابة شهر بهدوء ومن دون ضجيج.
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