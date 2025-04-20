والدة باسل خياط تلفت الأنظار في اول ظهور علني لها

حظي الظهور الأول لوالدة الفنان السوري باسل خياط بتفاعل واسع بين جمهوره، بعدما تم نشر صورة جمعتها بابنها الفنان وزوجته ناهد زيدان، وتم تداولها عبر مواقع التواصل، حيث انهالت كلمات الغزل والجمال على والدة باسل خياط، وكانت ملامحها الطبيعية الناعمة حديث المعلقين.



هذا وقد اثنى الجمهور على الشبه الكبير بين ملامح باسل خياط ووالدته، حيث أشادوا بمحافظتها على جمالها الطبيعي، مشيرين إلى أن ملامح وجهها تؤكد عدم خضوعها لعمليات تجميل، فيما ذهب البعض للقول إنها أجمل من زوجته.

هذا وقد أوضح عدد من المعلقين بأنهم تفاجأوا أن السيدة في الصورة هي والدة باسل خياط، معتقدين بأنها شقيقته، لأن فارق العمر بينهما بدا وكأنه ليس كبيرًا، وقال معلقون إن هذه الصورة هي الأولى لوالدة الفنان يتم نشرها على مواقع التواصل، خاصة وأن الفنان يحرص فقط على نشر صور مع زوجته وابنه، لافتين إلى أن خياط ورث وسامته من جمال والدته، فيما طالب البعض من محبيه بنشر صور لوالده.