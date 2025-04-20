الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
والدة باسل خياط تلفت الأنظار في اول ظهور علني لها
والدة باسل خياط تلفت الأنظار في اول ظهور علني لها
A-
A+

والدة باسل خياط تلفت الأنظار في اول ظهور علني لها

فن

2025-04-20 | 11:30
والدة باسل خياط تلفت الأنظار في اول ظهور علني لها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
والدة باسل خياط تلفت الأنظار في اول ظهور علني لها

حظي الظهور الأول لوالدة الفنان السوري باسل خياط بتفاعل واسع بين جمهوره، بعدما تم نشر صورة جمعتها بابنها الفنان وزوجته ناهد زيدان، وتم تداولها عبر مواقع التواصل، حيث انهالت كلمات الغزل والجمال على والدة باسل خياط، وكانت ملامحها الطبيعية الناعمة حديث المعلقين.

هذا وقد اثنى الجمهور على الشبه الكبير بين ملامح باسل خياط ووالدته، حيث أشادوا بمحافظتها على جمالها الطبيعي، مشيرين إلى أن ملامح وجهها تؤكد عدم خضوعها لعمليات تجميل، فيما ذهب البعض للقول إنها أجمل من زوجته.
هذا وقد أوضح عدد من المعلقين بأنهم تفاجأوا أن السيدة في الصورة هي والدة باسل خياط، معتقدين بأنها شقيقته، لأن فارق العمر بينهما بدا وكأنه ليس كبيرًا، وقال معلقون إن هذه الصورة هي الأولى لوالدة الفنان يتم نشرها على مواقع التواصل، خاصة وأن الفنان يحرص فقط على نشر صور مع زوجته وابنه، لافتين إلى أن خياط ورث وسامته من جمال والدته، فيما طالب البعض من محبيه بنشر صور لوالده.

اقرأ ايضا في فن

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في شوارع بيروت.. فيديو يوثق ما حصل
12:22

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في شوارع بيروت.. فيديو يوثق ما حصل

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً للفنان ناصيف زيتون وزوجته الفنانة دانييلا رحمة، في أثناء وجودهما معا في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

12:22

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في شوارع بيروت.. فيديو يوثق ما حصل

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً للفنان ناصيف زيتون وزوجته الفنانة دانييلا رحمة، في أثناء وجودهما معا في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة
12:11

رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة

خرجت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عبر بث مباشر على "انستغرام"، على جمهورها لتكشف العديد عن أسرارها وموقفها من الزواج مرة أخرى، إضافة الى الكشف عن موعد عودة برنامجها من جديد، وتوجهيها النصيحة للفتيات كعادتها.

12:11

رضوى الشربيني تكشف عن رأيها بالزواج مرة جديدة

خرجت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عبر بث مباشر على "انستغرام"، على جمهورها لتكشف العديد عن أسرارها وموقفها من الزواج مرة أخرى، إضافة الى الكشف عن موعد عودة برنامجها من جديد، وتوجهيها النصيحة للفتيات كعادتها.

علي غزلان يعلن طلاقه من فرح شعبان للمرة الثانية
12:09

علي غزلان يعلن طلاقه من فرح شعبان للمرة الثانية

كشف الطبيب واليوتيوبر المصري علي غزلان عن طلاقه للمرة الثانية من زوجته الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، من خلال رسالة مطوّلة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، موضحًا أن الانفصال تم منذ قرابة شهر بهدوء ومن دون ضجيج.

12:09

علي غزلان يعلن طلاقه من فرح شعبان للمرة الثانية

كشف الطبيب واليوتيوبر المصري علي غزلان عن طلاقه للمرة الثانية من زوجته الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، من خلال رسالة مطوّلة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، موضحًا أن الانفصال تم منذ قرابة شهر بهدوء ومن دون ضجيج.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025