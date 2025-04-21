محمد رمضان يثير الجدل مجددا.. ما فعله على المسرح صادم

عاد اسم الفنان المصري محمد رمضان ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل، بعد ظهوره في مهرجان كوتشيلا 2025.



وفي التفاصيل، خطف الفنان محمد رمضان الأنظار خلال حفله الثاني في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتلى المسرح مرتدياً طقماً أبيض بالكامل، ضم تي شيرت وجاكيتا وبنطالا، مع نظارة سوداء وتاج ذهبي فوق رأسه، في إطلالة جاءت بعد موجة من الانتقادات طالت مظهره في الحفل الأول.

وجاءت لحظة دخوله المسرح على وقع أغنيتي "ملك الغابة" و"يا حبيبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، بينما ظهر في مشهد آخر وهو يجلس على كرسي فاخر تحيط به راقصات وشيشة، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان "كوتشيلا" في الولايات المتحدة الأميركية، شهد الفنان محمد رمضان موقفًا مؤثرًا عندما ألقى أحد الحضور جواز السفر المصري على المسرح أثناء أدائه، فالتقط الجواز فورًا، قبّله، ووضعه على صدره ثم على رأسه.