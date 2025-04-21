عبد الله الرويشد يعود الى المانيا لاستكمال رحلة علاجه

وأعلن الحساب الرسمي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" عبر منصة "اكس"، من خلال صورة لـ عبد الله الرويشد من داخل الطائرة وهو في طريقه إلى ألمانيا، وقد بدا فيها مبتسماً ومرتاحاً وبصحة أفضل من ذي قبل.

وأرفق حساب الشركة الصورة على موقع "إكس" مع التعليق: "سفير الأغنية عبد الله الرويشد يغادر الكويت إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج وإجراء الفحوصات الطبية، دعواتنا لك بالشفاء، وترجع بالسلامة يا أبو خالد".

يُذكر أن آخر ظهور للفنان الكويتي كان خلال حفل تكريمه في ختام مهرجان "فبراير الكويت 2025"، وقد أُقيم الحفل تحت شعار "ليلة للفن والتاريخ"، بتنظيم من شركة "روتانا"، احتفاءً بالرويشد وتقديراً لمسيرته الفنية. وشارك في إحياء تلك الليلة عدد من الفنانين، أبرزهم: أنغام، نبيل شعيل، خالد الشيخ، أصيل أبو بكر، فهد الكبيسي، ومطرف المطرف.