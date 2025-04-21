نانسي عجرم توثق أجواء العيد مع عائلتها

ووثّقت النجمة اللبنانية لقطات مميزة من رحلتها مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها ميلا وإيلا وليا، وبدت في غاية السعادة معهم، ونالت الصور استحسان جمهورها الذين عبّروا عن إعجابهم الكبير بها وببناتها وبعلاقتها اللطيفة معهن بحيث تحرص دائماً على التعامل معهن كما لو أنهن صديقاتها المقرّبات.ولفتت ميلا، ابنتها الكبرى الأنظار بجمالها الطبيعي وملامحها الجذابة، وأشادوا بعفويتها وأناقتها وبطريقة نانسي بالمحافظة على براءة سنّها، حيث تظهر بملابس تناسب عمرها ومن دون مكياج أو تغييرات تجميلية.أما إيلا، ابنتها الوسطى فقد لفتت الأنظار بالشبه الكبير بينها وبين نانسي في بداياتها الفنية، مشيرين الى أنها تبدو في غاية الوعي والذكاء واللطافة.