سارة الاردنية تحسم جدل ارتباطها بـ حسام حبيب

وقالت سارة إن ما يجمعها بحسام حبيب علاقة صداقة لا أكثر، وأهلها تأثّروا بما قاله، ولم يكن بينهما أي مشروع ارتباط، ولا تعرف لماذا صرّح بأن هناك قصة حب بينهما.

وأضافت: "لم أملك أي مشاعر حب تجاه حسام حبيب، بل أعتبره صديقاً وليس حبيباً، وقد عاتبته على تصريحاته، وتواصلت معه رغم رفض أهلي القاطع للحديث معه مرة أخرى".

وتابعت قائلةً: "أهلي مكنوش عايزني أتكلّم معاه تاني، لكن أنا كلّمته بنفسي وقلتله نحنا أصدقاء وبس، وقاللي إنه بيحترمني وأنا كمان باحترمه. وفي النهاية، وافقت على طلب أهلي إني أقطع علاقتي به".

واكدت انه "صوري مع حسام كلها قديمة، ومستحيل لقدام انه يكون في اي شغل واي تواصل بيني وبينه. ولو ما صارت هالشائعات وطلع عند اهلي كان ممكن يصير في ارتباط ولكن بعد كل اللي صار مستحيل اقبل فيه".