وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض السرطان

وساءت الحالة الصحية للفنان الراحلخلال الأيام الماضية، نتيجة مضاعفات أمراض مزمنة عانى منها لسنوات، ما استدعى خضوعه لعمليات جراحية معقدة.

وأثار تدهور حالته الصحية تعاطفاً واسعاً في أوساط الفنانين والجمهور مؤخراً، حيث عبّر عدد من زملائه عن أملهم في نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط، بتنسيق مع وزارة الشباب والثقافةوالتواصل، غير أن القدر لم يمهله، ورحل قبل أن تتحقق هذه الخطوة.

وأكدت نجوىجمال، ابنة الفنان الراحل، خبر الوفاة، مشيرة إلى أن والدها فارق الحياة نتيجة "مضاعفات صحية خطيرة"، أنهكت جسده في الأشهر الأخيرة.