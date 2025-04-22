باسم يوسف يخضع لعملية جراحية دقيقة

ونشر حساب المستشفى صورة لباسم يوسف وهو يرقد مبتسماً على سرير في المستشفى، ويده موصولة بالمحاليل الطبية، موجّهاً الشكر الى الإعلامي المصري على اختياره المستشفى وثقته التامة بالطاقم الطبي العامل فيها.

وكان باسم يوسف قد أعلن عن برنامجه الجديد الذي كان من المقررأن يبدأ تقديمه حالياً في بعض الدول الأوروبية، باللغة العربية.