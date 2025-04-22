رامز جلال يحتفل بعيد ميلاده بطريقة غريبة

ظهر رامز في الصورة التي نشرها ببدلة فضاء داخل مركبة فضائية، في تصميم مستوحى من الملصق الدعائي لبرنامجه الأخير "رامز إيلون مصر"، الذي عُرض في رمضان 2025.
وأرفق الصورة بتعليق فكاهي قال فيه: "لكل اللي قالي كل سنة وأنت طيب واللي مقاليش، واللي افتكرني واللي مفتكرنيش، واللي عبرني ومعبرنيش... بحبكوا حب الشاي بلبن للقراقيش".
وكان رامز قد قدّم خلال رمضان الماضي برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي اعتمد فيه على حبكة جديدة للإيقاع بضيوفه، إذ خدع النجوم بإقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات يقدمه كل من نوال الزغبي واللاعب السعودي محمد نور، قبل أن يظهر فجأة ليبدأ فصول المقلب.
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A post shared by Ramez Galal (@ramezgalal)
A post shared by Ramez Galal (@ramezgalal)
فاجأت الفنانة العالمية جنيفير لوبيز متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بصورة لابنها ماكسيميليان من المغنّي مارك أنتوني، في ظهور نادر له على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين الجمهور، مجموعة صور وثقت من خلالها احتفالها برفقة عدد من الفنانين بعيد "شم النسيم"، ومنهم نبيلة عبيد، سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان، فيفي عبده، نرمين الفقي، دنيا عبد العزيز، خالد زكي، هاني رمزي، لبلبة، رانيا فريد شوقي، أمير شاهين، الإعلاميتان بوسي شلبي وهالة سرحان.
تصدر اسم اليوتيوبر السورية قمر الطريفي محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت اخبار تفيد بترحيلها من هولندا بعد تحريضها على قـ ـتل العلويين خلال احداث الساحل السوري .