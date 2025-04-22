رامز جلال يحتفل بعيد ميلاده بطريقة غريبة

ظهر رامز في الصورة التي نشرها ببدلة فضاء داخل مركبة فضائية، في تصميم مستوحى من الملصق الدعائي لبرنامجه الأخير "رامز إيلون مصر"، الذي عُرض في رمضان 2025.

وأرفق الصورة بتعليق فكاهي قال فيه: "لكل اللي قالي كل سنة وأنت طيب واللي مقاليش، واللي افتكرني واللي مفتكرنيش، واللي عبرني ومعبرنيش... بحبكوا حب الشاي بلبن للقراقيش".

وكان رامز قد قدّم خلال رمضان الماضي برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي اعتمد فيه على حبكة جديدة للإيقاع بضيوفه، إذ خدع النجوم بإقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات يقدمه كل من نوال الزغبي واللاعب السعودي محمد نور، قبل أن يظهر فجأة ليبدأ فصول المقلب.