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اليسا و نوال الزغبي و امل عرفة وغيرهن تنعين الاعلامي صبحي عطري بكلمات مؤثرة
اليسا و نوال الزغبي و امل عرفة وغيرهن تنعين الاعلامي صبحي عطري بكلمات مؤثرة
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اليسا و نوال الزغبي و امل عرفة وغيرهن تنعين الاعلامي صبحي عطري بكلمات مؤثرة

فن

2025-04-23 | 04:14
اليسا و نوال الزغبي و امل عرفة وغيرهن تنعين الاعلامي صبحي عطري بكلمات مؤثرة
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Aljadeed
اليسا و نوال الزغبي و امل عرفة وغيرهن تنعين الاعلامي صبحي عطري بكلمات مؤثرة

في خبر صادم هز الوسط الفني والاعلامي أعلن الحساب الخاص بموقع ET بالعربي، وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 23 أبريل/نيسان.

وجاء في النعي الذي شاركه الحساب: في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري.

وأضاف: نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.

وتفاعل النجوم مع الخبر الحزين حيث كتبت الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها الخاصة على اكس ناعية الاخير بكلمات مؤثرة: صبحي ما كان مجرّد إعلامي، صبحي كان يعطي كتير حب ويعكس ايجابية لكل شخص بقابله وبيعرفه. زعلت من قلبي… بتمنى الصبر لكل عيلته والرحمة لروحه.

وكتبت الفنانة نوال زغبي: شو هالخبر الحزين واللي بيوجّع.. الله يرحمك صبحي رح اشتقلك يا اطيب قلب  

في حين شاركت الفنانة السورية امل عرفة صورة للراحل وقالت : الخبر جداً حزين بكرت كتير يا صبحي .. صبحي العطري الإعلامي السوري العزيز في ذمة الله رحمة الله عليك

ونعت الفنانة الجزائرية امل بو شوشة الراحل بكلمات مؤثرة حيث قالت: الله يرحمك يا صديقي ما عم صدق الخبر إنا لله وإنا إليه راجعون أحر التعازي لوالدته وأهله وأصدقائه وكل محبيه 

 

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