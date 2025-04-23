رسالة الإعلامي صبحي عطري الأخيرة عن سوريا قبل وفاته بأيام

وفي التفاصيل، كشفت منصة ET بالعربي الخبر الحزين من خلال تدوينة شاركتها عبر "انستغرام"، جاء فيها خبر النعي: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري".

وأضاف: "نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وكان آخر لقاء أجراه الإعلامي السوري قبل رحيله بعدة أيام ضمن برنامج "منا وفينا" مع الإعلامية السورية هبة الحيدري عبر قناة "المشهد".

وتصدر حينها حديث عطري عن إمكانية عودته إلى سوريا، ليجيب حينها: "هلأ ما بفكر ولا قبل كنت أفكر، أنا ضليت 13 سنة ما نزلت على سوريا، نزلت بـ 23 أكيد نبسطت كتير، بس ما في مستقبل لإلي ان عم أحكي عن نفسي، لا قبل ولا هلأ، لا عنا ميديا لا عنا تلفزيونات".

وحول سؤال ماذا لو أصبح في سوريا قنوات إعلامية محترمة، أجاب الإعلامي السوري الراحل: "طبعاً أكيد بتمنى في أحلى من إنك تشتغلي بقناة لبلدك، بتقدمي لجمهورك، أنا شعوري لما أمشي بالشام والناس بتتصور معي لأنو بقلولي صبحي بنفتخر فيك وبتبيضلنا وجهنا، لما يجي هاد الكلام من أهل بلدك غير، غير حياة، مع احترامي لكل الناس اللي بتحبني ولكل الشعوب العربية اللي انا كمان بحبهن، بس أهلك هدول اهلك بلدك، أنا ما جربت هاد الشعور، 13 سنة انا ما بعرف الناس بتعرفني ببلدي".