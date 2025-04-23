معلومات صادمة عن وفاة الاعلامي صبحي عطري .. توفي قبل 3 ايام في المانيا

وكتب ربيع هنيدى:" لكل من اتصل يستفسر محبة عن وفاة صبحي الذي رحل عن عمر يناهز 48 عاما)، بلغني انه توفي في المانيا من قرابة ثلاثة أيام بسكتة قلبية لكن لم نعلم برحيله إلا فجر اليوم ، ادعوا لصبحي وأمواتنا اجمعين بالرحمة".

وكان قد تصدر الخبر الحزين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بوفاة الإعلامي السوري صبحي عطري.

وفي التفاصيل، كشفت منصة ET بالعربي الخبر الحزين من خلال تدوينة شاركتها عبر "انستغرام"، جاء فيها خبر النعي: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري".

وأضاف: "نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".