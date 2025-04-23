حقيقة زواج حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب

وقالت مروة صبري: "من رأي شخصية زي حلا شيحة هي غلبانة وطيبة وقريبة من ربنا جداً، لكنها متخبطة بشكل كبير".

وتابعت: "الناس بتقول إن حلا اتحجبت عشان جوازة جديدة، ومش عارفة ليه الناس بتقرّر تحلّل، ولكن معلوماتي بتقول إن مفيش جوازة، وهي جواها خير ولكنها متخبطة بشكل كبير، وفيه ناس قالت إنها هتتجوز سامح حسين بعد برنامجه "قطايف"، ولكن كل دي شائعات".