حقيقة زواج حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب

وقالت مروة صبري: "من رأي شخصية زي حلا شيحة هي غلبانة وطيبة وقريبة من ربنا جداً، لكنها متخبطة بشكل كبير".
وتابعت: "الناس بتقول إن حلا اتحجبت عشان جوازة جديدة، ومش عارفة ليه الناس بتقرّر تحلّل، ولكن معلوماتي بتقول إن مفيش جوازة، وهي جواها خير ولكنها متخبطة بشكل كبير، وفيه ناس قالت إنها هتتجوز سامح حسين بعد برنامجه "قطايف"، ولكن كل دي شائعات".
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A post shared by Aadet Settat - قعدة ستات (@aadetsettat)
A post shared by Aadet Settat - قعدة ستات (@aadetsettat)
كشف الناقد الفنى والإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى، تفاصيل وفاة الإعلامى السورى صبحى عطرى، عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، وأنه توفى منذ 3 أيام في ألمانيا.
شكّل رحيل الإعلامي صبحي عطري صدمة كبيرة لزملائه الإعلاميين والفنانين، وبعد انتشار الكثير من الأخبار المتباينة حول سبب الوفاة، حسم خاله الأمر وكشف عن السبب.
نشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال فيه إنه تعمد تأخير الرد على واقعة الملابس بسبب تركيزه الشديد في الحفل الثاني الذي أقيم على مسرح "كوتشيلا".