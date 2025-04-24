حسم حقيقة الشائعات المتداولة عن ظروف وفاة صبحي عطري

وفي التفاصيل جاء في بيان et بالعربي: بينما ينشغل اهل الزميل الراحل ومحبيه واصدقاؤه باستيعاب الخبر المفجع وبترتيبات الجنازة والدفن, نود عبر موقع et بالعربي ان نوضح ان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظروف وفاته وحالته النفسية او وضعه المهني هو محض شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.
وتابع البيان: نتمنى من الجميع التحلي بالمسؤولية الانسانية واحترام مشاعر عائلته واصدقاءه وعدم نشر او تداول اخبار غير دقيقة.
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تمت مشاركة منشور بواسطة ET بالعربي (@etbilarabi)
تمت مشاركة منشور بواسطة ET بالعربي (@etbilarabi)
انتشر مقطع فيديو يظهر الفنان السوري جمال سليمان وهو ينفعل على إحدى المعجبات في مصر.
عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن حزنها لوفاة الإعلامي السوري صبحي عطري، وذلك من خلال مشاركتها لحظات جمعتهما عبر صفحتها الشخصية في منصة "انستغرام".
كشفت الإعلامية المصرية مروة صبري حقيقة الأخبار المتداولة عن رغبة الفنانة حلا شيحة بالزواج، بعد قرارها ارتداء الحجاب، خلال تقديمها حلقة من برنامج "قعدة ستات" على قنوات "ألفا".