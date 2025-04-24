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حسم حقيقة الشائعات المتداولة عن ظروف وفاة صبحي عطري
حسم حقيقة الشائعات المتداولة عن ظروف وفاة صبحي عطري
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حسم حقيقة الشائعات المتداولة عن ظروف وفاة صبحي عطري

فن

2025-04-24 | 04:20
حسم حقيقة الشائعات المتداولة عن ظروف وفاة صبحي عطري
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Aljadeed
حسم حقيقة الشائعات المتداولة عن ظروف وفاة صبحي عطري

شكّل رحيل الإعلامي صبحي عطري صدمة كبيرة لزملائه الإعلاميين والفنانين، الامر الذي ادى الى انتشار الكثير من الانباء حول صحته النفسية ووضعه المهني الامر الذي دفع بموقع et بالعربي للرد على هذه الانباء .

وفي التفاصيل جاء في بيان et  بالعربي: بينما ينشغل اهل الزميل الراحل ومحبيه واصدقاؤه باستيعاب الخبر المفجع وبترتيبات الجنازة والدفن, نود عبر موقع et  بالعربي ان نوضح ان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظروف وفاته وحالته النفسية او وضعه المهني هو محض شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

وتابع البيان: نتمنى من الجميع التحلي بالمسؤولية الانسانية واحترام مشاعر عائلته واصدقاءه وعدم نشر او تداول اخبار غير دقيقة.

 

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