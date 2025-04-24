حسم حقيقة الشائعات المتداولة عن ظروف وفاة صبحي عطري

وفي التفاصيل جاء في بيان et بالعربي: بينما ينشغل اهل الزميل الراحل ومحبيه واصدقاؤه باستيعاب الخبر المفجع وبترتيبات الجنازة والدفن, نود عبر موقع et بالعربي ان نوضح ان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظروف وفاته وحالته النفسية او وضعه المهني هو محض شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

وتابع البيان: نتمنى من الجميع التحلي بالمسؤولية الانسانية واحترام مشاعر عائلته واصدقاءه وعدم نشر او تداول اخبار غير دقيقة.