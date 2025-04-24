نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "إيلا"

حازت مجموعة الصور التي شاركتها نانسي عجرم ووثقت فيها أجواء الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الـ 14 تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، إذ انهالت التعليقات المهنئة لـ "إيلا" بعيد ميلادها.
كما أشار العديد منهم إلى مدى التشابه الكبير بين إيلا ووالدتها نانسي، مما جعل الاحتفال يكتسب طابعًا خاصًا وسط التهاني والدعوات الطيبة.
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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
ينطلق اليوم المسلسل التركي المعرب "الغرور" عبر قناة "الجديد"، والذي تتحول فيه بلحظة حياة إليف وأرهان بتنقلب وبتتحول لـ كابوس.
احتفل الفنانان ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بزفافهما في موقع مميز تحت أضواء هرم سقارة، بحضور نخبة من نجوم الفن والاعلام، مساء امس الأربعاء.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، صورة للممثل السوري أيمن زيدان برفقة ابنه "غالب".