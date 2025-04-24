نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "إيلا"

حازت مجموعة الصور التي شاركتها نانسي عجرم ووثقت فيها أجواء الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الـ 14 تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، إذ انهالت التعليقات المهنئة لـ "إيلا" بعيد ميلادها.

كما أشار العديد منهم إلى مدى التشابه الكبير بين إيلا ووالدتها نانسي، مما جعل الاحتفال يكتسب طابعًا خاصًا وسط التهاني والدعوات الطيبة.